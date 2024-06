Incidente tra due auto a Salerno: ferito un giovane

Non solo a Mercatello. La scorsa notte, un altro incidente stradale si è verificato in via Salvatore Allende, dove due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasto ferito un ragazzo, fortunatamente non in modo grave. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro.