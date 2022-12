Incidente tra auto e moto a Salerno: un ferito in ospedale

Paura, questa sera, a Salerno, dove un’automobile (Fiat 500) e uno scooter si sono scontrati in via San Leonardo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo che era in sella alla moto si è schiantato lo sportello del conducente della vettura cadendo rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi

Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno condotto all’ospedale “Ruggi d’Aragona”. Su dinamica e responsabilità del sinistro indaga la Polizia Municipale.