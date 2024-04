Incidente in via San Leonardo: tre feriti in ospedale

Paura, questa mattina, in via San Leonardo, dove tre automobili sono rimaste coinvolte in un incidente. Feriti un ragazzo che era a bordo di una Smart, una ragazza alla guida di un’Audi e un’anziana che conduceva un’altra vettura.

La corsa in ospedale

Tutti e tre sono stati condotti al pronto soccorso del vicino ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno per essere medicati e sottoposti agli accertamenti del caso. Sono in corso le indagini da parte della Polizia Municipale per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro.