Incidente a Teggiano, auto sbanda e si ribalta: salvata una ragazza

Paura, oggi pomeriggio, a Teggiano, dove un’automobile (Fiat 500 L) si è improvvisamente ribaltata mentre percorreva via San Silvestro.

I soccorsi

Alla guida c’era una ragazza del posto che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.