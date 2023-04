Incidente tra auto e moto ad Eboli: ferito un medico

Paura questa sera, ad Eboli, dove si è verificato un incidente stradale tra un'auto e una moto in via San Vito Martire. A seguito del violento impatto, l'uomo che era in sella allo scooter - un medico oculista - è caduto rovinosamente sull'asfalto.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto il camice bianco in ospedale. Non avrebbe riportato gravi ferite grazie, soprattutto, all'uso del casco. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale.