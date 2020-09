Incidente tra auto e moto a Capaccio Paestum: muore un 27enne

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente tra un’automobile (Fiat 500 X) e una moto (Piaggio Beverly) in via Sandro Pertini a Capaccio Paestum.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi

Nel violento impatto, avvenuto nei pressi dello svincolo della Strada Statale 18, è deceduto un ragazzo capaccese di 27 anni, Davide Brunetto, il quale era in sella allo scooter ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne la morte. Sotto choc l’altro giovane che era alla guida della vettura. Intanto la procura di Salerno ha disposto il sequestro della salma in attesa dell’esito dell’esame esterno che sarà eseguito dal medico leale. La notizia della scomparsa di Davide Brunetto, in pochi minuti, ha fatto il giro della Città dei Templi provocando un immenso dolore in familiari e amici.