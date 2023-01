Incidente tra auto e scooter a Salerno: motociclista in ospedale

Paura, oggi, in via Sant’Eustachio a Salerno, dove un’automobile ed uno scooter si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto il motociclista è caduto rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” dov’è stato affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni di salute, comunque, non sarebbero gravi.