Incidente tra due auto a Battipaglia: tre feriti

Si è temuto il peggio, ieri, in località Spineta a Battipaglia, dove due auto (Fiat Grande Punto e Ford Fiesta) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto sono rimaste ferite tre persone di 27, 38 e 43 anni.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.