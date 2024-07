Travolto da un’auto mentre è in bicicletta: grave un 49enne

Un 49enne di nazionalità marocchina è stato travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta elettrica in via Spineta, a Battipaglia. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dov’è tuttora ricoverato in prognosi riservata per le gravi ferite e fratture riportate a seguito del violento impatto. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti all’alcoltest e al drugtest. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.