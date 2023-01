Incidente a Salerno, auto investe una ragazza sulle strisce pedonali: muore 27enne

Tragedia, questa sera, in pieno centro a Salerno, dove una ragazza straniera di 27 anni è stata investita sulle strisce pedonali e uccisa da un'auto (Peugeot 308) in via Stanislao Lista, a poca distanza dal Teatro Verdi.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari dell'Humanitas e i carabinieri, mentre si attende l'arrivo del medico legale. Il corpo è stato coperto da un telo bianco. La strada è stata chiusa momentaneamente al traffico.

In aggiornamento