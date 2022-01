Incidente tra auto e tir a Sala Consilina: due feriti in ospedale

Terzo incidente stradale, nel giro di poche ore, nel Vallo di Diano. Nel primo pomeriggio, un’automobile e un tir si sono scontrati, per cause in corso di accertamento, in via Stradella, nel comune di Sala Consilina.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimasti feriti i due conducenti che, successivamente, sono stati condotti all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le medicazioni del caso. Fortunatamente le loro condizioni di salute sono buone. Intanto, su dinamica e responsabilità del sinistro indaga la Polizia Municipale.