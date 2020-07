Incidente ad Agropoli, donna in bicicletta travolta da auto

Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, in via Taverne ad Agropoli, dove una donna di nazionalità straniera, mentre era in sella ad una bicicletta, è stata travolta da un’automobile nei pressi della rotatoria.

I soccorsi

Nell’impatto la malcapitata è caduta rovinosamente sull’asfalto riportando varie contusioni e la frattura di un dito. Subito dopo è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Sulla dinamica del sinistro indagano gli agenti della Polizia Municipale.