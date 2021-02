Incidente ad Agropoli, ciclista travolto da auto: si indaga

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il malcapitato in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato alcune ferite fortunatamente non gravi

Momenti di paura, ieri sera, ad Agropoli, dove un ciclista è stato travolto da un’automobile (Lancia Y) in via Taverne, nei pressi dell’incrocio con via Romanelli.

I soccorsi

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il malcapitato in ospedale, dove i medici gli hanno diagnosticato alcune ferite fortunatamente non gravi. Su dinamica e responsabilità dell’incidente indagano le Forze dell’Ordine.