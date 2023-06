Auto "impazzita" travolge una moto e finisce sul marciapiede: dramma sfiorato a Pastena

Si è temuto il peggio, nella tarda mattina di oggi, nella zona orientale di Salerno, dove un’automobile ha travolto una moto finendo sul marciapiede di via Trento, nel quartiere Pastena.

Dramma sfiorato

Per fortuna, in quel momento, non vi erano molti pedoni in giro. Il conducente avrebbe perso il controllo della vettura per un problema ai freni. La persona in sella allo scooter, inevitabilmente, è caduta sull’asfalto riportando lievi ferite. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.