Incidente tra due auto a Montecorvino Pugliano: cinque feriti, denunciato uno dei conducenti

Paura, la scorsa notte, a Montecorvino Pugliano, dove un’auto (Seat Leon), mentre stava percorrendo via Vespucci, giunta all’altezza dell’incontro con via Verdi, è stata urtata posteriormente da un’altra vettura (Mercedes Gla) con a bordo quattro persone.Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nord – Sezione Radiomobile.

I soccorsi e la denuncia

Le quattro persone rimaste ferite, a seguito del violento impatto, sono state trasportate al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” di Salerno risultando guaribili in tre giorni. Il conducente della Mercedes, accompagnato dal personale dal personale del 118 presso lo stesso ospedale, è risultato guaribile in 30 giorni. E, al termine dei controlli, è risultato positivo all’alcol test. Di conseguenza, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e gli è stata ritirata la patente. Documenti di guida ed assicurativi, invece, sono risultati in regola.