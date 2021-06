Incidente a Trentinara, bimbo in bici travolto da auto: è in prognosi riservata

Momenti di paura, nel pomeriggio, in Via Verdi, dove sono giunti i sanitari del 118 e le Forze dell'Ordine

Momenti di paura, oggi pomeriggio, a Trentinara, dove un bambino di 7 anni è stato travolto da un’automobile mentre era in sella sua bicicletta. L’incidente è avvenuto in Via Verdi, dinanzi all’abitazione della famiglia del piccolo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno dov’è tuttora ricovera in prognosi riservata. A seguito del violento impatto, avrebbe riportato vari traumi alla testa e alla schiena. Le sue condizioni di salute vengono costantemente monitorate dai medici. Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti delle Forze dell'Ordine, che hanno già raccolta la testimonianza della donna alla guida della vettura, la quale si è fermata a prestare soccorso al bambino.