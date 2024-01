Incidente tra camion e biciletta nei Picentini: due feriti, uno è grave

Paura, a Montecorvino Pugliano, dove un camion ha investito una bicicletta con in selle due stranieri. L’incidente si è verificato in via Vivaldi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno condotto i due feriti al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” di Salerno: uno dei due è in prognosi riservata.

La denuncia

Su quanto di dinamica e responsabilità del sinsitro sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che hanno denunciato il conducente del camion per lesioni stradali gravi. Quest’ultimo, però, è risultato negativo all’alcol test.