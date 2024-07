Incidente tra via Vocca e via Prudente: due feriti in ospedale

Brutto incidente, ieri sera, nel rione Carmine, all'incrocio tra via Prudente e via Vocca, all'altezza del semaforo. Per cause da accertare, infatti, due mezzi si sono scontrati: ingenti i danni ad una delle vetture coinvolte.

Sul posto, la Polizia Municipale e il 118 che ha soccorso i due feriti conducendoli all’ospedale Ruggi per le cure del caso. Si indaga, dunque, per risalire alle cause e alla dinamica del sinistro.