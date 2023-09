Incidente tra auto e moto a Fratte: centauro finisce in ospedale

Paura, oggi pomeriggio, nel quartiere Fratte a Salerno, dove un’auto e una motocicletta si sono scontrate nella rotatoria di via Wenner. Ad avere la peggio, il centauro in sella alla moto, che è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona. Le sue condizioni di salute, fortunatamente, non sono gravi. Su dinamica e responsabilità dell'incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia Municipale.