Incidente sul viadotto Gatto: ferite due donne, soccorsa anche una neonata

Brutto incidente, in serata, sul viadotto Gatto a Salerno. Per cause da accertare, due auto si sono scontrate. A causa del violento impatto, sono esplosi gli airbag: sul posto, i sanitari della Croce Bianca di Vietri insieme alla Croce Rossa di Salerno. Soccorse, in particolare, una donna e sua figlia: la prima con una frattura e una ferita al piede e la seconda con trauma cranico, per essere finita con la testa contro il vetro. Ad essere trasportata in via precauzionale in ospedale, anche una neonata.

I disagi

Inevitabili, i disagi per gli automobilisti e il traffico in tilt. Si indaga, dunque, per accertare la dinamica e le cause dell’incidente.