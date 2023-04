Brutto incidente, oggi, sul viadotto Gatto, a Salerno: per cause da accertare, due auto si sono scontrate. Ad avere la peggio, uno dei due conducenti condotto in ospedale dai sanitari del 118.

L'intervento

Sul posto, anche la Polizia Municipale per regolare il traffico che, inevitabilmente, ha subito dei rallentamenti. Si indaga.