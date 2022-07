Camion perde il rimorchio sul viadotto Gatto: paura e traffico in tilt

Panico questa mattina sul viadotto Gatto a Salerno. Un autotreno, per via di una rottura meccanica, ha perso il serimorchio mentre si stava recando verso il Porto.

Il fatto

Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco della squadra del distaccamento città per la messa in sicurezza in attesa dell'autogru inviata dalla sede centrale per la rimozione del mezzo dalla carreggiata. Grandi disagi al traffico in entrambi i sensi.