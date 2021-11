Incidente tra due camion sul viadotto Gatto: Salerno "si blocca", traffico in tilt

Incidente tra due camion sul viadotto Gatto, a Salerno, questa mattina. Per cause da accertare, i due mezzi pesanti che viaggiavano in direzioni opposte si sono "incastrati", bloccando tutto il traffico cittadino. Dall'autostrada, all'uscita della Tangenziale di Fratte e, conseguentemente, fino all'intera zona Carmine ed anche in via Irno: code e clacson stanno caratterizzando la mattinata di questo martedì.

I disagi

Viabilità in tilt, dunque, non solo lungo le arterie che conducono ai vecchi caselli autostradali e verso l’imbocco della tangenziale, ma in tutte le zone limitrofe: automobilisti con i nervi a fior di pelle. Da quanto si apprende, uno dei camion è stato già rimosso dalla carreggiata: in azione, Polizia Stradale e Polizia Municipale.