Incidente a Bellizzi, auto sbanda e finisce fuori strada: soccorsa una ragazza

Momenti di paura, oggi pomeriggio, a Bellizzi, dove un’automobile è improvvisamente sbandata finendo fuori dalla carreggiata mentre percorreva Viale della Repubblica.

I soccorsi

Alla guida dell’auto c’era una ragazza, che è stata prontamente soccorsa dai passanti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il commento

Il sindaco Mimmo Volpe: "Con urgenza va messo in sicurezza l'intera strada. Anche se, francamente non si comprende come si può catapultare un auto in quel tratto ed in modo verticale. Non è solo la velocità ma la totale distrazione di chi è al volante".