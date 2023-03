Incidente tra Suv e Jeep a Capaccio Paestum: illesi i conducenti

Ancora un incidente stradale su Viale della Repubblica a Capaccio Paestum. Questa mattina si sono scontrati un Suv Range Rover e una Jeep Renegade per cause in corso di accertamento. Il suv, a seguito del violento impatto, è uscito fuori dalla carreggiata.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso i due conducenti, i quale per fortuna sono rimasti illesi. Su dinamica e responsabilità del sinistro indaga la polizia municipale.