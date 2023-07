Incidente tra auto e moto a Capaccio: grave un 49enne

Paura, questa mattina, a Capaccio Paestum, dove una moto guidata da un 49enne del posto si è scontrata con un’automobile in Viale della Repubblica. L’uomo è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando un trauma cranico e facciale oltre a diverse lesioni in varie parti del corpo.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 49enne, in codice rosso, all’ospedale di Eboli. Le sue condizioni di salute sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Su dinamica e responsabilità del sinistro indaga la polizia municipale.