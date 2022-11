Incidente ad Eboli, auto in corsa travolge marito e moglie

Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, ad Eboli, dove una coppia (marito e moglie) è stata travolta da un’auto mentre attraversava viale Tavoliello, lungo la Strada Statale 19.

I soccorsi

I due sono stati trascinati per alcuni metri e soccorsi subito dai passanti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i due coniugi in ospedale. Per fortuna non hanno riportato gravi ferite.