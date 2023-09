Incidente a Salerno, pedone investito vicino alla Cittadella Giudiziaria

Paura, questa mattina, a Salerno, dove un uomo è stato investito da un’auto in Viale Unità d’Italia, nei pressi della Cittadella Giudiziaria. Ad assistere all’incidente diverse persone che hanno prontamente allertato il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona per le cure mediche del caso. Su quanto accaduto sono in corso le indagini della Polizia Municipale.