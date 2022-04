Incidente tra auto e moto a Pontecagnano: muore infermiere salernitano

Tragedia, intorno alle 13 di oggi, tra Pontecagnano Faiano e Montecorvino Pugliano, dove si è verificato un incidente mortale, tra un’automobile e una moto, in viale Giuseppe Verdi.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, una vettura (Fiat Punto) condotta da un uomo di 85 anni di Pontecagnano Faiano, nel percorrere la strada in direzione Battipaglia, mentre stava entrando nel parcheggio di un esercizio commerciale - invadendo la corsia opposta (manovra consentita dai segnali stradali) - si è scontrata con una moto guidata da 54enne di Salerno, Michele Africola, di professione infermiere.

I soccorsi

Quest’ultimo, soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto in codice rosso in ospedale dove, poco dopo, è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate a seguito del violento impatto. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Pontecagnano che, dopo i rilievi di rito, hanno sequestrato sia l’auto che la moto. I documenti di entrambi i veicoli sono risultati in regola. La dinamica del sinistro appare chiara, ma al vaglio dei militari dell’Arma ci sono i filmati delle telecamere presenti nella zona.