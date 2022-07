Incidente fra uno scooter ed un furgone: ferito minorenne

Incidente fra uno scooter ed un furgone questa mattina a Vibonati, in località Villammare, sulla Ss18.

Il sinistro

Per cause ancora in corso di accertamento lo scooter avrebbe tamponato il furgone che lo precedeva. A guidare il ciclomotore un minorenne del posto, che è stato soccorso dai sanitari del 118 per via delle ferite riportate. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Immacolata di Sapri per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Sul posto la polizia stradale di Sapri.