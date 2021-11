Incidente a Vietri: ferito un centauro, traffico in tilt

Brutto incidente, stasera, a Vietri sul Mare. Per cause da accertare, si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto: ad avere la peggio, il centauro.

La moto, per il forte impatto, è caduta violentemente al suolo, riportando notevoli danni. Sul posto, le ambulanze per soccorrere i feriti. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l'accaduto, mentre il traffico è stato rallentato inevitabilmente, a causa del sinistro.