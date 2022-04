Si ribalta un'autogrù tra Vietri e Raito: strada chiusa per 3 ore

Brutto incidente, in questo pomeriggio, sulla strada SP75 nei pressi dell'Hotel Paradiso, tra Vietri e Raito: per oltre 3 ore il traffico è stato interrotto a causa di un autogrù che si è improvvisamente ribaltata. "La strada alternativa Avvocatella è letteralmente andata in tilt per il traffico e si segnala un grosso incolonnamento di auto", avevano scritto dal Comitato Civico Dragonea.

Gli accertamenti

Fortunatamente non si registrano feriti: si indaga, per ricostruire l'esatta causa del sinistro.