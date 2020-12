Incidente a Vietri, scontro tra due auto e un furgone

Paura, questa mattina, tra il centro di Vietri sul Mare e la frazione Molina, dove due automobili (Renault e Fiat Panda) e un furgone si sono scontrati per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato violento ma, fortunatamente, non risultano feriti.

L'intervento

Sul posto è giunta una volante della Polizia di Stato per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed accertarne le responsabilità.