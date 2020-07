Incidente tra camion e scooter in Piemonte: muore 48enne di Salvitelle

Dolore nel piccolo comune di Salvitelle per la scomparsa di un uomo di 48 anni, Luigi Scelza, a causa di un incidente stradale.

La dinamica

La tragedia si è consumata, nel pomeriggio di ieri, a Vignolo (Cuneo). Il meccanico salernitano era in sella al suo scooter quando, improvvisamente si è scontrato violentemente contro un camion per motivi in corso di accertamento. Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Cuneo dove, però, è deceduto per le gravi ferite riportate a seguito dell’impatto. La notizia della sua scomparsa è giunta in poco tempo nella comunità del Tanagro dove il 48enne tornava spesso insieme alla sua famiglia.