Incidente tra due auto a Villammare: un ferito in ospedale

Paura, questa sera, nei pressi dello svincolo di Villammare (Vibonati), dove due automobili (Mitsubishi Pagero e una Peugeot) si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimasti feriti i conducenti, uno dei quali è stato condotto all’ospedale di Sapri. Entrambi, però, sono in buone condizioni di salute. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertarne le responsabilità.