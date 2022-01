Incidente tra due auto nella zona industriale, a Salerno: due feriti

Incidente frontale a Salerno, nella zona industriale. Due auto, per cause da accertare, si sono violentamente scontrate: ingenti i danni alle vetture. Due i feriti: a soccorrerli, i sanitari dell'Humanitas giunti sul posto per condurli in ospedale, per le cure del caso.

Gli accertamenti

Sul posto, anche la Polizia per i rilievi del caso: si indaga.