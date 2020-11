Incidente in litoranea a Battipaglia: muore ragazzo di 23 anni

Tragedia, la scorsa notte, in zona Lido Lago a Battipaglia, dove si è verificato un grave incidente stradale, in cui ha perso la vita un ragazzo di 23 anni del posto.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo della sua automobile finendo fuori dalla carreggiata per poi schiantarsi contro un palo della luce. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo ma, purtroppo, è deceduto. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Dolore.