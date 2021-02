Incidente sul lavoro a San Pietro al Tanagro: due feriti, uno è grave

Padre e figlio di Sant’Arsenio stavano caricando del materiale su un furgone quando, per cause in corso di accertamento, avrebbero perso l’equilibrio

Brutto incidente sul lavoro, ieri sera, a San Pietro al Tanagro. Padre e figlio di Sant’Arsenio stavano caricando del materiale su un furgone quando, per cause in corso di accertamento, avrebbero perso l’equilibrio, come ha riportato Ondanews: il padre ha battuto la testa al suolo.

I soccorsi

Inizialmente il malcapitato è stato soccorso presso l’ospedale di Polla, ma, data la gravità delle condizioni, è stato trasferito al Ruggi di Salerno. Lievi, invece, le ferite del figlio. Indagano, intanto, i carabinieri per ricostruire le cause dell'accaduto.