Incidente sul lavoro a Casalbuono, operaio cade da un albero e si ferisce

Nuovo incidente sul lavoro a Casalbuono, in località Serra Doniello: un 27enne straniero, mentre stava effettuando lavori di taglio in un bosco per conto di una ditta, sarebbe caduto da un albero.

I soccorsi

Il malcapitato è stato soccorso e trasportato in eliambulanza presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno per le cure del caso. Oltre ai sanitari del 118, presenti anche i vigili del fuoco. Accertamenti in corso.