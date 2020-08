Grave infortunio sul lavoro a Battipaglia: 43enne operato al Ruggi, intervento eccellente

Grave infortunio sul lavoro, il 26 agosto, presso un'azienda di Battipaglia: un 43enne, V.P. le sue iniziali, ha subito lo scoppio della vertebra L2 con disturbi della sensibilità agli inferiori. Soccorso, è stato condotto al Ruggi di Salerno. Dopo due giorni, con un'eccellente preparazione in reparto, è stato operato: l'ntervento è durato oltre 7 ore e si è basato su una tecnica innovativa ed all'avanguardia, consistente in un tempo laterale, in cui si è reso necessario ricostruire completamente il corpo vertebrale, ed un tempo posteriore per stabilizzare la colonna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il lieto fine

Tutto ciò è stato possibile grazie alla presenza di uno dei migliori chirurghi vertebrali d'Italia, il dottore Luigi Caruso che opera nella Divisione di OrtoTraumatologia diretta dal dottor Mauro Nese, il cui apporto in sala operatoria è stato fondamentale, unitamente allo strumentista Giovanni Attianese, e a Mario Silvestri, Giovanni De Chiara, Gennaro Ricco coordinati dall'anestesista Antonio Romanelli. L'equipe ha reso possibile un intervento di questo tipo in piena emergenza estiva. Il paziente sta benissimo e ha recuperato in pieno ogni funzionalità.