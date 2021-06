Incidente sul lavoro ad Eboli: operaio finisce in ospedale

L’operaio ferito fortunatamente non ha riportato danni permanenti, ma è stato condotto d'urgenza in ospedale per le cure necessarie

Incidente sul lavoro ad Eboli, giovedì: un camionista in manovra per cause da accertare “ha perso” il muletto che è finito sul piede di un operaio, a Santa Cecilia. L’operaio ferito fortunatamente non ha riportato danni permanenti, ma è stato condotto d'urgenza in ospedale per le cure necessarie, come riporta La Città di Salerno.

Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi del caso. Tanto spavento.