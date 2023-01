Incidente sul lavoro a Campagna: muore a 22 anni Giuseppe, papà di 2 bimbi

Ennesimo tragico incidente di lavoro, nel salernitano. Ieri pomeriggio in località Quadrivio di Campagna, è morto Giuseppe Stabile di 22 anni, sposato e padre di due figli. Il giovane sarebbe stato travolto dalla legna scivolata dal cassone del camion, mentre lavorava nell'azienda di famiglia.

Gli accertamenti

Indagano i carabinieri per far luce sul drammatico accaduto che non gli ha lasciato scampo. Inutili, purtroppo, i tentativi dei sanitari di salvargli la vita: il corpo di Stabile resta a disposizione della Magistratura.