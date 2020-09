Incidente sul lavoro: trovato dopo 2 giorni sotto al trattore, 41enne salvato

Piccolo miracolo, a Campora, dove un 41enne è stato trovato vivo, a due giorni dall'incidente sul lavoro che lo ha visto protagonista. Mentre era su un fondo agricolo di sua proprietà, per cause ancora da accertare, il suo trattore si è ribaltato: il malcapitato è rimasto intrappolato per 2 giorni sotto al suo mezzo.

Il caso

A seguito delle ricerche avviate dai carabinieri dopo l'allarme lanciato dai familiari del 41enne, di stamattina, finalmente, il ritrovamento dell’agricoltore. Fortunatamente, l'uomo è stato tratto in salvo: nessuna grave ferita per lui che è stato condotto al Ruggi per le cure del caso. Dramma scampato.