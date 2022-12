Incidente sull'A30, Scafati piange Giuseppe Vitiello: il cordoglio del sindaco

E’ Giuseppe Vitiello, 30 anni, di Scafati, il giovane che ieri ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi sulla A30, nel tratto compreso tra Castel San Giorgio e l’uscita Nocera-Pagani.

La dinamica

Giuseppe era in sella al suo scooter, di rientro dalla partita tra il Castel San Giorgio e la Scafatese (la sua squadra del cuore), quando improvvisamente si è scontrato con un camion per cause in corso di accertamento. Il trentenne è caduto rovinosamente sull’asfalto e purtroppo è deceduto sul colpo. Vani i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo. Lascia la moglie e tre figli piccoli.

Il cordoglio del sindaco Salvati: