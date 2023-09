Ufficiale travolto e ucciso al Porto di Salerno, le immagini del video al vaglio della Procura

I periti della Procura saranno chiamati a valutare i dati tecnici del video dell'incidente mortale verificatosi presso il porto di Salerno il 14 settembre. Quelle immagini, andate in onda in anteprima nell'edizione serale del TGR Rai Campania il 15 settembre, infatti, saranno al vaglio degli inquirenti per verificare la velocità e il corretto funzionamento dei lampeggianti del mezzo che ha travolto e ucciso l'ufficiale della Caronte & Tourist, Antonino Donato.

Dal video, sono visibili gli ufficiali che controllano il trasporto merci in corso, dal centro della stiva: è possibile notare anche l'andirivieni del rimorchio protagonista del tremendo sinistro, nonchè notare come, pochi secondi prima dell'incidente, i presenti - precedente posizionati lateralmente- si siano trovati al centro del piazzale. Preziosa, dunque, l'analisi del filmato per la Procura, per stabilire le esatte responsabilità dell'indagato.