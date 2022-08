Due incidenti in poche ore fra Agropoli e Castellabate: quattro feriti

Due incidenti in poche ore nell'area cilentana. Il primo si è verificato ieri pomeriggio sulla Via del Mare a Castellabate ed ha coinvolto due auto. Tre i feriti, per fortuna non gravi.

Investita ad Agropoli

Questa mattina, invece, una donna è stata investita in via Sanfelice ad Agropoli. Immediato l'arrivo sul posto dei soccorsi, che hanno provveduto a trasportare la ferita in ospedale.