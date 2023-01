Troppi incidenti: il Comune valuta l'autovelox fisso sul lungomare Marconi

Non solo l’istituzione del limite di velocità a 30 chilometri orari. L’amministrazione comunale di Salerno, infatti, starebbe valutando la possibilità di attivare un autovelox fisso sul lungomare Marconi, che è ritenuta la strada più pericolosa della città con ben 22 incidenti e 2 morti verificatisi nel solo 2022.

L'autovelox

Un autovelox – riporta Il Mattino – già sarebbe posizionato, ma non sarebbe mai stati attivato. Sulla questione è in corso un dibattito all’interno della commissione mobilità, che starebbe raccogliendo tutte le proposte per poi discuterne direttamente con la Giunta e il sindaco Enzo Napoli, e ovviamente con la Polizia Municipale.