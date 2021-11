Troppi incidenti sulla litoranea tra Eboli e Battipaglia: insorgono i sindacati dei lavoratori del Campolongo Hospital

Strada pericolosa tra Battipaglia e Eboli: troppi incidenti, come rimarcato anche dai sindacati dei lavoratori del Campolongo Hospital che denunciano i rischi legati alla scarsa illuminazione stradale della litoranea.

“La visibilità è pari a zero, col pericolo di incidenti stradali e la possibilità non remota di poter investire i numerosi pedoni o ciclisti, per lo più extracomunitari, che la frequentano. Riguardo i ciclisti, nessuno sembra avere un mezzo dotato di fanalino che possa segnalarne la presenza”, scrivo i sindacati ai sindaci dei due comuni della Piana del Sele. Urgente, risulta la necessità del ripristino dell’illuminazione stradale di quelle zone per garantire la sicurezza e scongiurare nuovi drammi sull'asfalto.