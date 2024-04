Incidenti mortali, l'allarme di Gagliano: "Si intervenga subito sulla S.S. 163 Amalfitana"

Torna a denunciare la pericolosità delle strade della provincia di Salerno - e in particolare la SS163 Amalfitana - il presidente dell’Associazione per la Tutela delle vittime della Strada della Costiera Salvatore Gagliano. Un intervento che arriva a poco più di 24 ore dall’incidente mortale in cui sono morti i due giovani carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro.

Le criticità

Gagliano - nell’esprimere a nome personale e dell’intero Consiglio Direttivo dell’Associazione le più “affettuose condoglianze” e la “vicinanza alle famiglie” dei militari - entra nel merito della questione: “La cosa più incomprensibile è la mancanza di iniziative per rendere meno pericolosa la Statale 163 Amalfitana, nonostante i tanti incidenti, alcuni dei quali mortali, e le continue sollecitazioni. A Salerno città e in vari comuni del Cilento sono stati da tempo posati in opera dei dissuasori che di certo non invogliano ad aumentare la velocità, o gli autovelox che scoraggiano la circolazione oltre i limiti consentiti. Non si capisce perché ciò non possa avvenire anche in Costiera Amalfitana, dove nessun Comune ha pensato di adottare provvedimenti che possano scoraggiare quei motociclisti dal percorrere la S.S. 163 ad alte velocità, come se fossero sull’autodromo di Monza”.

Il noto imprenditore alberghiero aggiunge: “Ben comprendiamo anche le difficoltà delle Forze dell’Ordine, la cui attività di controllo della strada è proibitiva, vista l’abitudine dei motociclisti, in maniera particolare nei giorni festivi e pre-festivi, di circolare a gruppi, dando vita a vere e proprie corse che creano seri pericoli a chi percosse la Statale Amalfitana, oltre che a loro stessi”. L’Associazione per la Tutela delle vittime della strada Costiera Amalfitana “rivolge ancora una volta agli organi preposti l’appello di assumere ad horas dei provvedimenti seri per limitare la pericolosità della strada e nel contempo ribadisce la necessità di valutare il divieto di percorrenza della S.S. 163 per i motocicli nei giorni festivi e pre-festivi, consentendo la circolazione su due ruote solo a chi si sposta per motivi di lavoro. Restiamo tutti noi fiduciosi che la situazione cambi, esigenza non solo nostra ma dei tanti cittadini della Costiera Amalfitana che continuano a prendere atto che nessuna iniziativa viene posta in essere da chi è preposto a farlo”.