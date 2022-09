Incidenti sulla ex ss 18: il Comitato Civico Dragonea indice una petizione

Petizione popolare per chiedere interventi urgenti sulla strada che collega Cava a Vietri. Ad indirla il Comitato Civico Dragonea ed i cittadini di Molina e di Vietri.

"Basta incidenti"

"Il susseguirsi di incidenti stradali, ormai all'ordine del giorno, che registrano feriti e purtroppo anche vittime richiede un'attenzione maggiore per questa arteria percorsa quotidianamente da migliaia di persone" fanno sapere dal Comitato. "Solo uniti e con una sola voce - aggiungono i membri del Comitato Civico Dragonea - possiamo rivendicare il diritto ad una maggiore sicurezza per i tanti cittadini residenti e per chi percorre questa arteria di fondamentale importanza".